Черкесск, 26 июля, 2018, 17:07 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии назчен новый министр финансов. Им стал Мурат Суюнчев. Он также будет занимать должность заместителя председателя правительства республики. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Новенький

Назвав нового назначенца человеком профессиональным и подготовленным для новой должности, Темрезов рассказал о том, какие цели поставлены перед Муратом Суюнчевым в правительстве. В первую очередь ему придется реализовывать задачи, которые поставил в послании Федеральному собранию и в майском указе президент РФ Владимир Путин.

До назначении на должность главы минфина — вице-премьера КЧР Мурат Суюнчев работал руководителем регионального отделения Пенсионного фонда России. У него также есть опыт работы депутатом Народного собрания КЧР, сенатором Совета Федерации РФ от КЧР, где он входил в комитет по бюджету и финансовым рынкам.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля был отправлен в отставку бывший министр финансов КЧР Рустам Эльканов. Его увольнение связали с обысками, которые в конце июня проходили в его кабинете. По сообщениям СМИ, их проводили сотрудники ФСБ из Москвы. Министр в это время официально находился в отпуске, однако СМИ писали, что он был допрошен и отпущен под залог.