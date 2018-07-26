Москва, 3 июня, 2022, 00:55 — ИА Регнум. На сайте Министерства обороны России открылся новый исторический раздел, посвящённый освобождению городов Советской Украины от немецко-фашистских захватчиков: «Шагнувшие в бессмертие: героический Николаевский десант». Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Советский десант

Среди материалов мультимедийного раздела — учётные карточки воинских захоронений и мемориалов города Николаева; наградные материалы похороненных в них советских воинов; журналы боевых действий частей и соединений Красной армии, оперативные карты, а также документальные свидетельства о жизни оказавшихся под немецко-фашистской оккупацией жителей. Особое внимание уделено действиям героического и легендарного Николаевского десанта.

пресс-служба Минобороны РФ «В ходе освобождения Николаева советское командование провело уникальную операцию — в тыл противника высадился отряд десантников старшего лейтенанта Константина Ольшанского, который смог перерезать коммуникации противника и, сдерживая в течение нескольких дней десятикратно превосходящего противника, смог отвлечь фашистские силы с фронта».

В состав десанта вошли 55 добровольцев из 384-го отдельного батальона морской пехоты, десять сапёров, два связиста и проводник из числа местных рыбаков. На сайте Минобороны опубликован подробный отчёт о действиях десантников, которые за свой подвиг были удостоены звания Героя Советского Союза, «большинство из них — посмертно».

Значительная часть впервые обнародованных материалов свидетельствует о преступлениях фашистов, которые перед своим бегством попытались скрыть следы собственных злодеяний.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ опубликовало новую серию архивных материалов о преступлениях украинских нацистов в годы Великой Отечественной войны.