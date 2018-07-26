Киев, 26 июля, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Население Украины разочаровалось в евромайдане, который привел к обнищанию населения, закрытию больниц, школ и предприятий. Об этом 26 июля написал на своей странице в Фейсбуке сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

Никита Устинов ИА REGNUM Тонущая Украина

«На встречах люди всё чаще говорят, что начали осознавать, что их обманули четыре года назад. Что истинное лицо нынешней власти — не лозунги о «европейских ценностях», а обнищание населения, закрытие школ, больниц и предприятий, коррупция, заработки на войне», — отметил Вилкул.

Кроме того, депутат заявил, что за последние четыре года Украину уничтожили как крупный логистический узел.

«У нас есть порты, выгодное географическое положение между Европой и Азией. Но за последние четыре года Украину почти уничтожили как крупный логистический узел. По оценкам экспертов, только на транзитном и логистическом потенциале мы способны получать до 20% ВВП, а сейчас получаем от силы 3−4%. Причина тому — неэффективность власти, коррупция и война. Необходимо исправлять ситуацию», — сказал Вилкул.

Он также признал невыгодные для Украины условия экономической части соглашения об ассоциации с ЕС. Вилкул напомнил, что так называемая зона свободной торговли с ЕС не защищает интересы отечественных товаропроизводителей.

«Порты Украины в сложной ситуации — грузооборот и инвестиции падают, развития нет. По сравнению с 2014 годом, в 2017 году в индексе эффективности логистики (Logistics Performance Index, LPI — специализированный рейтинг, составляемый Всемирным банком) наша страна упала на 61 позицию (с 19 на 80 место из 160 стран). Наши ближайшие соседи — Намибия (79 место) и Буркина-Фасо (81 место)», — сказал депутат.

Вилкул проинформировал, что падение объемов перевалки грузов привело также к возникновению миллионной задолженности по зарплате перед работниками портов. В частности, долг перед работниками государственного предприятия «Ренийский морской порт» составляет до 3 млн грн., и чтобы расплатиться с портовиками, планируется продать два портовых крана.

«Международная логистика требует прозрачности, поэтому транзитеры теряют интерес к нашей стране. Потоки грузов пошли через Румынию, Болгарию и другие страны, которые в результате зарабатывают миллиарды. Также необходимо сбалансировать стоимость портовых сборов, которые в наших портах одни из самых высоких в мире в целом и в Черноморском бассейне в частности. В результате многие компании предпочитают вести свои грузы в порты Болгарии, Румынии или России, где портовые сборы более низкие и прозрачные. И хотя в этом году сборы в портах были снижены на 20%, это не коснулось дунайских портов», — подчеркнул Вилкул.

Как сообщалось, 27 июня 2014 года Украина и Европейский союз подписали экономическую часть соглашения об ассоциации, которая якобы предусматривает создание зоны свободной торговли. В рамках соглашения ЕС ввел квоты фактически на всю экспортную линейку украинской продукции — металл, химию, трубы, сельскохозяйственную продукцию, продукты питания, текстиль и прочее.

Напомним, в 2017 году Российская Федерация на 40% нарастила экспорт своей продукции на Украину. По этому показателю Россия обогнала страны ЕС, которые в прошлом году на 23% увеличили долю своих товаров на украинском рынке. Данную информацию 1 февраля сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

«Больше всего за прошлый год вырос импорт товаров из стран ЕС (на 23%) за счет поставок природного газа и продукции машиностроения, а также России (на 40%) — за счет угля, нефтепродуктов и удобрений», — информирует НБУ.

Отмечается, что экспорт украинской продукции в страны ЕС вырос на 32%, до 35,4% (в 2016 году — 31,9%), тем самым сохранив для ЕС статус крупнейшего торгового партнера Украины. При этом экспорт украинских товаров в Россию также вырос — на 10%. Однако доля РФ в украинском экспорте упала до 8,5% (с 9,1% в 2016 году).