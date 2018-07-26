Астана, 26 июля, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Социальная сеть Facebook планирует принять в штат специалиста по казахстанскому рынку, который займется вопросами злоупотребления условиями использования соцсетей. Об этом сообщается на официальном сайте соцсети.

Казахстан

Специалист по Казахстану будет работать в офисе в Дублине. Он будет просматривать контакт, где возникают проблемы со злоупотреблением условий и решать вопросы с учетными записями пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля директор космодрома Байконур Евгений Раковский запретил сотрудникам в рабочее время пользоваться личными гаджетами для обмена сообщения в социальных сетях и мессенджерах.