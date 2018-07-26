Краснодар, 26 июля, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Несколько проблемных многоэтажек в Краснодаре — ЖК «Мультиплекс Кино», ЖК «Луч», ЖК «Заря», ЖК «Мир» и по ул. Домбайской, 10, — будут достраивать инвесторы. Соответствующие соглашения подписаны 26 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города по итогам совещания, которое провели заместитель генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть и губернатор Вениамин Кондратьев. Еще один такой дом будет достраиваться инвестором в Новороссийске.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

Закон, который позволил принудительно изымать недостроенные объекты и передавать их инвесторам, при сохранении обязательств перед дольщиками, был принят в крае в апреле этого года.

Глава Краснодара Евгений Первышов обещал содействие инвесторам, «чтобы эти объекты обязательно были достроены и переданы дольщикам, как и многие другие «замороженные» стройки Краснодара, которые были успешно доведены до конца и переданы гражданам».

Отметим, что квартиры в домах, соглашения по которым подписаны сегодня, ожидают несколько тысяч дольщиков. Сами дома находятся в разной степени готовности — от 20% до 80%.