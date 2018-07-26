Астана, 26 июля, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана ввел временные ограничения на поставку птицеводческой продукции из трех регионов России. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе сельского хозяйства республики.

Франциско Гойя. Мертвые птицы. 1810-1812

Запрет связан со вспышкой гриппа вируса птиц. В Казахстан запрещен ввоз мяса птицы, инкубационных яиц, пуха, пера и птицеводческой продукции, не прошедшей тепловой обработки. Под запрет попали Орловская, Ростовская и Нижегородская области.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временные ограничения на ввоз животноводческой продукции пяти российских производителей мяса.