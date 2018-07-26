Тбилиси, 26 июля, 2018, 16:44 — ИА Регнум. В Грузии отправлены в отставку губернаторы пяти регионов страны. Об этом на брифинге 26 июля сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Отставка

По его информации, его решением уволены с занимаемых должностей руководители регионов Шида Картли, Мцхета-Мтианети, Самегрело-Земо Мванети, Квемо Картли и Самцхе-Джавахети.

«Исходя из тех целей, которые объявлены нашим правительством, необходимы новые подходы к управлению регионами и координации со стороны центральных властей», — пояснил Мамука Бахтадзе.

В ближайшее время премьер обещает представить новых губернаторов в этих регионах, а также в регионе Имерети.

Напомним, что ранее подал в отставку бывший глава правительства Аджарской автономной республики Зураб Патарадзе, а на его место был назначен молодой кадр Торнике Рижвадзе.