Махачкала, 26 июля, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Заместителя мэра Махачкалы Курбана Курбанова подозревают в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 26 июля в пресс-службе главного управления СКР по СКФО.

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Причастность Курбанова к преступлению была установлена при расследовании уголовного дела в отношении его шефа Мусы Мусаева — бывшего градоначальника, арестованного по подозрению в превышении должностных полномочий при предоставлении земельных участков.

Следствие установило, что Курбан Курбанов уговорил бывшего мэра подписать постановление о предоставлении одной из строительных компаний земельного участка по заниженной стоимости. В результате ущерб, который был нанесен государству, составил более 80 млн рублей.

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При этом, как выяснилось, компанией руководил отец Курбанова и у самого заместителя мэра имелась прямая заинтересованность в получении им земли в столице Дагестана по цене всего в размере 1,1 млн рублей, в то время, как ее рыночная стоимость составляла около 81 млн рублей.

В СКР сообщили, что в ходе допроса Курбанов полностью признал свою вину и рассказал подробности проведенной совместно с Мусой Мусаевым аферы. С учетом признания вины в отношении Курбанова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Оба дела ‑ и экс-мэра, и его заместителя — соединены в одно производство. Его расследование будут проводить следователи главного следственного управления Следственного комитета РФ по СКФО.

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Как сообщало ИА REGNUM, заместителя главы администрации города Махачкалы — начальник управления архитектуры и градостроительства Курбан Курбанов был задержан 25 июля. После допроса он был отпущен.