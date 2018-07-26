Чебоксары, 26 июля, 2018, 16:34 — ИА Регнум. МУП «Теплоэнерго» в чувашской Шумерле, которое признано банкротом, продолжит хозяйственную деятельность. Соответствующее решение принято на заседании комитета кредиторов, несмотря на то, что «ведение деятельности убыточно и влечёт значительный ущерб кредиторам, так как растёт задолженность по уплате текущих платежей», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР «Вы недостаточно кредитоспособны»

Собрание кредиторов было собрано по инициативе конкурсного управляющего. В нём приняли участие шесть кредиторов, заявившие требования на общую сумму 278 394 000,08 рублей — ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» (31 375 525,34 рублей), ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» (92 361 640,26 рублей), ГУП «Чувашгаз» минстроя Чувашии (90 972 000 рублей), администрация Шумерли (60 433 330 рублей), налоговая служба (1 718 640,48 рублей) и МУП «Шумерлинские электрические городские сети» (1 532 864 рублей). Всего в реестр включено требований на 278 916 501,02 рубля.

На рассмотрение был вынесен ряд вопросов. Было одобрено предложение о передаче в аренду сетей от ЦТП №№ 1,3, 8, 9 государственному унитарному предприятию «Чувашгаз». Напомним, ранее в отчёте конкурсного управляющего отмечалось, что предприятии числилось 12 котельных, семь центральных тепловых пункта (ЦТП) и тепловые сети протяжённостью 43,26 тыс. метров. Из них три котельные принадлежат администрации Шумерли и эксплуатировались на основании договора аренды. На балансе предприятия, по данным на 2015 год, числились основные средства первоначальной стоимостью 51,86 млн рублей, их износ оценён в 57,5%, производственные мощности загружены на 61,2% от возможного.

Газовики предложили кредиторам решить вопрос о прекращении хозяйственной деятельности предприятия, так как «ведение деятельности убыточно и влечёт значительный ущерб кредиторам, так как растёт задолженность по уплате текущих платежей».

«Ответственность за убытки, причинённые третьим лицам решением о продолжении хозяйственной деятельности, может быть возложена на лиц, голосовавших за продолжение хозяйственной деятельности», — приводится в документе аргументы газовиков.

Конкурсный управляющий «Теплоэнерго» сообщил, что «поступающих средств недостаточно не только для того, чтобы своевременно платить все текущие платежи, но их не хватает даже на проведение работ по подготовке котельных к отопительному сезону», приходится увольнять работников», говорится в протоколе. Отмечается также, что по инициативе МУП «Теплоэнерго» прекращено действие договора безвозмездного пользования котельными 3, 10, 14 — администрация Шумерли обжалует прекращение действия договора в суде.

Представитель администрации Шумерли, в свою очередь, выступила за продолжение хозяйственной деятельности предприятия, так как мэрия не решила вопрос о том, какая организация будет осуществлять деятельность по подаче тепловой энергии в предстоящий отопительный сезон. На вопрос газовиков о том, почему данная организация до сих пор не создана, чиновница заявил, что «не уполномочена отвечать за создание МУП», хотя администрация вправе участвовать в создании муниципальных унитарных предприятий.

В результате за прекращение хозяйственной деятельности (третий вопрос повестки дня) отдано 45,61% голосов, против — 54,39%. Примечательно, что при голосовании о продолжении хоздеятельности (пятый вопрос повестки) «за» было 54,94%, «против» — 45,06%.

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Напомним, МУП «Теплоэнерго» производит 75% потребляемой городом Шумерля тепловой энергии. В 2015 году в отношении предприятия было введено конкурсное производство, в 2017 году Арбитражный суд Чувашии признал «Теплоэнерго» банкротом.

Как сообщало ИА REGNUM, газовики хотят привлечь к субсидиарной ответственности администрацию Шумерли и бывших руководителей муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго», где введена процедура банкротства.

Ранее в интервью ИА REGNUM премьер-министр Чувашии Иван Моторин, комментируя ситуацию в ЖКХ и многомиллионные долги за газ, сообщил, что в 2010—2014 годах республика несколько раз урегулировала задолженность за счёт продажи своего имущества или выдачи кредита. Средства получили ряд муниципалитетов, в том числе 120 млн рублей кредита было выдано Шумерле на погашение просроченной задолженности. Но муниципалитеты опять накопили долги. Чтобы Шумерлю избавить от кредита, республика реализовала пакет «Чувашсетьгаза», и почти 100 млн рублей направила на погашение кредита перед Сбербанком.

«В Ядрин, Козловку зашёл ГУП «Чувашгаз», который отопительный сезон прошёл без наращивания долгов. Да, осталась задолженность, накопленная предыдущими псевдоуправленцами, вот эти долги надо урегулировать. Мы зашли в Шумерлю, погасив более 5 млн рублей долгов предыдущих товарищей, управлявших котельными, и работаем там, долги в городе больше не наращиваются в части работы «Чувашгаза». Плюс республика приняла решение выделить Шумерле свыше 200 млн рублей бюджетных инвестиций, Козловке — порядка 80 млн рублей. То есть правительство вкладывается, проводит модернизацию и постараемся там, куда мы вошли, не накапливать долги перед газовиками», — сказал премьер Чувашии.