Тбилиси, 26 июля, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Бывший министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселения Созар Субари получил новую должность в администрации правительства Грузии, где он будет руководить направлением регионального развития. Об этом на брифинге 26 июля сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

დავით ასრიაშვილი Созар Субари

По его информации, компонент региональной политики будет выделен из министерства регионального развития и инфраструктуры и передан администрации правительства. По объяснению премьера, такое изменение обеспечит максимальное участие правительства в осуществлении региональной политики.

«Перенос этой структуры в администрацию правительства обеспечит максимальную вовлеченность правительства и координацию направления региональной политики. Я неоднократно говорил, что действующая система регионального управления, к сожалению, до сих пор не отвечает стоящим перед нами вызовам. Большая часть нашей инициативы направлена на осуществление в регионах новых проектов, что позволит значительно повысить уровень жизни населения в этих регионах», — заявил Бахтадзе.

Напомним, что Созар Субари остался без должности после реорганизации правительства Грузии, в результате которой было упразднено возглавлявшееся им в течение нескольких лет министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселения, а функции этого ведомства были переданы другим госструктурам.

Служба, которую отныне возглавит бывший министр, будет непосредственно подчиняться премьер-министру и обеспечит эффективную обратную связь с населением регионов.