Москва, 26 июля, 2018, 16:32 — ИА Регнум. Госдума на последнем пленарном заседании весенней сессии 27 июля утвердит график правительственных часов, которые пройдут осенью. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«Мы рассмотрим график правительственных часов», — заявил Жуков.

По его словам, 19 сентября депутаты планируют заслушать отчет министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, 26 сентября в Госдуме выступит генпрокурор РФ Юрий Чайка. По предложению депутатов правительственный час с главой Минпромторга Денисом Мантуровым пройдет 10 октября, с главой Минстроя и ЖКХ Владимиром Якушевым — 24 октября, а с министром просвещения Ольгой Васильевой — 7 ноября. При этом главу Минтруда и соцзащиты Максима Топилина депутаты планируют пригласить 21 ноября, а министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина — 5 декабря.

«Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова выступит в Госдуме 19 декабря 2018 года», — отметил Жуков.