Краснокамск, Пермский край, 26 июля, 2018, 16:27 — ИА Регнум. В Краснокамске Пермского края суд вынес решение об избрании меры пресечения в отношении матери умершей от истощения 14-летней девочки. Женщину взяли под стражу на два месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Напомним, что жительница Краснокамска задержана днём 25 июля. До избрания меры пресечения она находилась в СИЗО.

По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В рамках его расследования и задержали мать погибшей школьницы. Но обвинение предъявили по другой статье — статье 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля прибывшая по вызову матери в квартиру бригада медиков констатировала смерть девочки. Информресурсы и соцсети мгновенно отреагировали на происшествие. Они начали публиковать сведения о том, что девочка умерла от голода. Между тем мать утверждала — дочь начала сама голодать из-за того, что кто-то сказал, мол, она толстая. Однако соседи говорили, что слышали из квартиры плач и просьбы девочки о еде.

Случай получил федеральную огласку и вокруг трагического происшествия возник большой резонанс. 25 июля в СКР заявили, что берут расследование уголовного дела под свой контроль.

В настоящее время следователями проведено более 100 допросов, три осмотра места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, изъята вся необходимая документация, назначен ряд судебных экспертиз.