Казань, 26 июля, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Бывшая участница шоу «Танцы» на ТНТ и Instagram-блогер Анастасия Малышева станцевала тверк на фоне казанской мечети Кул-Шариф и опубликовала видео в своём профиле. По этому поводу в сети разгорелась бурная дискуссия.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Мечеть Кул-Шариф. Казань

https://www.instagram.com/p/BliPUxEF1ck/

В своём Instagram Анастасия опубликовала фотографию в коротких шортах и открытом топе на фоне мечети. Позже блогер добавила видео, где она танцует вместе с рэпером Димой Дипсаем и хореографом Артёмом Исаковым под песню «Полицай» группы RASA. Пост собрал порядка 720 тыс. просмотров. В комментариях разгорелся бурный спор о том, можно ли танцевать перед мечетью.

Часть пользователей выступили против подобных перформансов. По их мнению, таким образом девушка оскорбила честь и достоинство мусульман. Пользователи также отметили, что в том наряде, который был на Анастасии, нельзя фотографироваться на фоне мечети.

«Я не мусульманка. Но думаю, людям этой веры будет обидно, если они увидят, где вы танцуете. Это, конечно, ваше дело. Но лично мне тоже не нравится, что вы пытаетесь таким способом привлечь внимание к своим танцам», — написала Рузанна М.

Некоторые пользователи не ограничились комментарием под постом и обратились к муфтию.

«Здравствуйте, мы решили вам отписаться, так сказать оповестить о том, что недовольные верующие написали заявление о вас муфтию (главе союзу мусульман). Вскоре будут предприняты меры о наказании вас», — сообщил пользователь с ником zalipatelniikonkursi.

В то же время большинство пользователей встали на защиту блогера. Среди них оказались и те, кто исповедует мусульманство. Они отметили, что Анастасия никак не оскорбила чувства верующих, так как танцевала не в мечети, а лишь на её фоне.

«Я мусульманка, и честно говоря, ты никак не оскорбила мою религию, танец супер», — прокомментировала пользовательница с ником kmrv13.

«Вообще не поняла сразу, что это мечеть. Я мусульманка. И танец, и все было красиво! Если подумать логичнее, ничего в этом нету. Они старались сделать видео красивее, и у них это получилось», — отметила пользовательница wweecc.1.

Напомним, в 2017 году Анастасия участвовала в кастинге четвертого сезона шоу «Танцы» и представляла родной Челябинск. Девушка признавалась, что нередко сталкивалась с негативными комментариями из-за видео в Instagram, на которых она танцует или обучает движениям. В то же время судьи шоу упрекнули Анастасию в стеснительности и назвали её танец «извиняющимся». Номер не покорил наставников, поэтому танцовщица не прошла в следующий этап. Сейчас она снимает видео для Instagram и преподаёт в собственной танцевальной студии. Девушка ведёт два аккаунта в Instagram, на которые суммарно подписаны более 1,5 млн человек. В профиле Анастасии уже появлялись ролики с танцами на Красной площади, на фоне собора Василия Блаженного, на Старом Арбате и в других местах.