Джакарта, 26 июля, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Почти все авиакомпании в мире имеют специальную еду, которую можно заказать не менее чем за 24 часа до вылета, сообщает Kompas.

(сс) WhisperToMe Еда на борту самолета

Специальное меню не означает, что порции больше или еда лучше, а скорее приспосабливается к вкусовым особенностям пассажиров. Хорошая новость заключается в том, что специальные блюда, как правило, стоят не дороже обычных, а подаются раньше.

Qatar Airways, Emirates, British Airways и многие другие авиакомпании предлагают около 10 разновидностей специальных блюд.

Детская еда. Она может отличаться от обычной тем, что блюдо оформлено в веселых тонах или формах.

Халяльная еда или мусульманская еда. Название блюда означает, что в пище нет свинины и алкоголя.

Вегетарианская еда. Существует различные виды вегетарианских блюд, например те, которые не содержат рыбу/морепродукты или те, которые не содержат молочные продукты, такие как масло, сыр, яйца.

Кошерная еда. Она отвечают всем требованиям еврейских блюд, таким как мясо, забитое с использованием молитвенного ритуала, молочные продукты, которые не содержат жиров животного происхождения.

Блюда для людей, страдающих диабетом, которые вообще не содержат сахара.

Безглютеновая пища. Не содержит муки, так что в блюде нет хлеба и десерта в виде торта.

Еда с низким содержанием жиров. Высококалорийная с низким содержанием жиров, подходит для тех, кто находится на диете.

Еда с низким содержанием соли. Обычно остроту таким блюдам придают специи и травы.

Еда с низким содержанием лактозы, то есть блюда не содержат молочные продукты, включая сыр.

Еда первого класса, если вы хотите почувствовать себя в первом классе, сидя в экономе.