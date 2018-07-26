Рязань, 26 июля, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Администрация Рязани не планирует продавать троллейбусное депо, которое было закрыто в 2016 году. Об этом 26 июля на заседании городской думы заявил и. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов.

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Как сообщил портал «62info», Сергей Карабасов достаточно категорично отметил, что «этого не будет».

Напомним, что троллейбусное депо №1 было законсервировано в 2016 году. Тогда администрации сообщала, что это сделано для оптимизации расходов муниципального предприятия «Управление рязанского троллейбуса». Подвижной состав перевели в депо №2 и депо №3.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас муниципальный транспорт находится в тяжелой финансовой ситуации. По последним данным, рязанские транспортные муниципальные предприятия должны кредиторам 300 млн рублей. Долг троллейбусного МУПа — 60 млн рублей.