Киев, 26 июля, 2018, 16:27 — ИА Регнум. «Украине нужно расстреливать экспертов, которые обсуждают инициативу Кремля провести повторный референдум на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса». Об этом 25 июля в эфире «Всемирно-Броварского телевидения» заявил политик Дмитрий Корчинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

«Сама идея обсуждать это, обсуждение этого предложения уже граничит с государственной изменой. За это надо расстреливать. Тем не менее это становится предметом серьезных обсуждений в Украине. Поскольку политическая ситуация нестабильна, нужно всем политическим силам демонстрировать какие-то достижения. Президенту нужно демонстрировать какие-то достижения. Нужно демонстрировать достижения нашему дипломатическому ведомству, правительству, Верховной раде», — пояснил Корчинский.

Он упрекнул украинские СМИ за формирование представления о том, что США якобы «предали Украину на переговорах президента Дональда Трампа с президентом Владимиром Путиным». Также, по его словам, Украина продолжает снабжать Крым электроэнергией.

«Если нас предали, давайте поставлять воду в Крым. Тема о том, что неплохо было бы поставлять воду в Крым из уст зама Стеця и не только, то это очень тревожные вещи. На самом деле многих усилий стоило прекратить подачу воды и прекратить подачу электроэнергии. Но электроэнергия все-таки каким-то боком всё ещё подаётся. Так и не удалось полностью перекрыть границу», — добавил Корчинский.

Он также отмечает, что попытка украинских властей убрать с фронта добровольцев направлена на то, чтобы «закрыть глаза на попытку восстановить легальную торговлю с ОРДЛО».

«Раньше именно добровольцы предотвратили восстановление легальной торговли с оккупированными территориями. Сейчас если убрать оттуда добровольцев и не допускать нежелательных лиц, а сейчас по новому закону командование ООС может вообще никого не допускать, то им ничего не мешает восстановить легальную торговлю с врагом. Это делается ради того, чтобы несколько человек могли наживаться на этом угле…», — рассказал Корчинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля советница министра информационной политики Украины Каздобина отметила, что Украина могла бы продавать днепровскую воду в Крым, поскольку полуостров страдает от сильнейшей засухи. По ее словам, пришел момент сказать, что Украина готова возобновить поставки воды в Крым, «но стоить это будет столько-то», добавив, что ответственность за Крым несет как Россия, так и Украина.

После негативной реакции общественности чиновница удалила соответствующий пост со своей страницы в «Фейсбуке».

Напомним, ранее источники Bloomberg сообщили, что 19 июля на закрытой части совещания с послами в МИДе президент России Владимир Путин якобы заявил, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на неподконтрольной Украине части Донбасса.