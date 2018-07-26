Йоханнесбург, ЮАР, 26 июля, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Представителям делового сообщества в странах БРИКС необходимо активнее использовать возможности Нового банка развития, и подключиться к наполнению кредитного портфеля, заявил 26 июля президент России Владимир Путин на заседании глав БРИКС в расширенном составе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече лидеров БРИКС. 26.07.2018

«Важно, чтобы бизнес подключился к наполнению кредитного портфеля банка», — сказал российский лидер, добавив, что операционная деятельность Нового банка развития заметно расширилась.

По словам президента, сегодня советом директоров банка одобрен 21 проект, пять из которых будут реализованы в России. Также Путин выразил поддержку идее об открытии региональных отделений банка. Одно из отделений, в частности, может появиться в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит БРИКС проходит в ЮАР с 25 по 27 июля. В нем принимают участие лидеры государств и представители бизнеса и власти.

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