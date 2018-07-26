Туапсе, Краснодарский край, 26 июля, 2018, 15:55 — ИА Регнум. В Туапсе Краснодарского края погиб 39-летний житель Пензенской области, приехавший с семьей на отдых. Об этом 26 июля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого СУ СКР.

Микалоюс Чюрлёнис. Молния. 1909

Как сообщается, вечером 25 июля мужчина купался в море. Началась гроза, и в него попала молния. Мужчина не смог самостоятельно выбраться на берег и погиб. Обнаружив погибшего, родственники обратились в правоохранительные органы.

В настоящее время проводится доследственная проверка: назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее туристка из Пензенской области погибла в Хакасии во время сплава по реке Она в Таштыпском районе.