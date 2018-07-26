Кострома, 26 июля, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Для повышения качества жизни в селах Костромская область потратит в текущем году более 366 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. Местные власти обещают построить новые дома, обустроить населенные пункты, развить социальную и инженерную инфраструктуры и поддержать общественные инициативы костромичей по программе устойчивого развития сельских территорий.

kikiwis Российская деревня. Костромская обл

В 2018 году в рамках программы 34 семьи смогут улучшить свои жилищные условия.

Строительство и реконструкция уличных водопроводов запланированы в трех районах региона:

в Галичском районе будет реконструировано 2,5 километров водопровода в деревне Степаново, в середине августа вода появится в домах местных жителей;

в Красносельском районе проложено 3 километра водопроводных труб, ведутся работы по подключению к нему домов в населенных пунктах Чапаевского сельского поселения;

в Вохомском районе практически завершены работы по прокладке водопровода.

Строительство подъездов к социально значимым объектам и объектам сельхозназначения идет в 8 районах региона.

Началось благоустройство спортивно-игровой площадки в селе Кужбал Нейского района и обустройство хоккейного корта в поселке Сухоногово Костромского района. Все расходы покроет областной грант.

Справка ИА REGNUM. Повышение уровня жизни в селах Костромской области проходит в рамках президентской программы устойчивого развития сельских территорий. Всего за 4 года действия программы в развитие сельских территорий Костромской области потрачено 672,1 миллионов рублей: 331,6 миллион рублей из федерального бюджета и 236,1 миллионов — из областного.

За 4 года 142 семьи из сёл улучшили жилищные условия, 89 из них — молодые. Было построено и приобретено 8570,5 квадратных метров жилья. Для повышения качества жизни сельских жителей введены в эксплуатацию 54,8 км водопроводов в 9 сельских населенных пунктах, 14,6 км газораспределительных сетей в Сусанинском и Парфеньевском районах, построен фельдшерско-акушерский пункт в Буйском районе.

С 2015 года построено и реконструировано 15 автомобильных дорог в 12 муниципальных районах области — 16,744 км. Общая сумма затрат — 370,78 млн. рублей.