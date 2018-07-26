Москва, 26 июля, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы приступает к рассмотрению дела полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Александр Горбатенко, передает 26 июля RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

На 2 августа назначены предварительные слушания по делу. Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении полковника по трём эпизодам.

«Он обвиняется в получении двух взяток (ст.290 УК РФ) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст.294 УК РФ)», — уточнила Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. Позже у него изъяли 8 млрд рублей наличными, а также автомобили, недвижимость и другое имущество.

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