Токио, 26 июля, 2018, 15:20 — ИА Регнум. На строительной площадке в японском городе Тама произошел пожар. Погибли четыре человека, передает 26 июля агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.

2968288 Пожар

Тама расположен на юго-западе Токийского столичного округа. Когда начался пожар, на стройке работали около 300 человек. Очаг возгорания находился ниже уровня земли, что затруднило эвакуацию рабочих.

Пострадали по меньшей мере 40 человек, состояние 20 из них медики оценивают как тяжелое. Многие получили ожоги дыхательных путей.

Площадь пожара, по предварительным данным, составила примерно 1,5 тыс. кв. м. О причинах ЧП пока не сообщается.