Оренбург, 26 июля, 2018, 15:24 — ИА Регнум. В Оренбургской области сельхозпроизводители получат компенсацию части затрат на ГСМ из-за значительного подорожания топлива. Согласно проекту распоряжения правительства РФ регион получит из Резервного фонда 237 млн 815 тыс. рублей.

Agrokor.hr Комбайны в поле

В связи с ростом цен на ГСМ правительством Российской Федерации принято решение из Резервного фонда РФ выделить регионам на компенсацию потерь аграриев средства в виде дополнительной несвязной поддержки в сумме 5 млрд рублей. Проект уже получил поддержку депутатов Госдумы — 24 июля.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе Оренбургской области, показатели запасов ГСМ на проведение уборочных работ выше 2017 года. На 15 июля обеспеченность дизтопливом составляла составляет 29%, автомобильным бензином — 16%.

Аграрии отмечают, что рост цен на топливо происходил с осени 2017 года. Снижение началось только в июне 2018 года, после того как по России прокатилась волна протестных акций. Цены остаются высокими. На 18 июля цена тонны дизтоплива составила 47 тыс. рублей за тонну, что выше показателя 2017 года на 25,3%, а бензина — АИ-92 — 47,6 тыс. рублей за тонну, что превышает показатель 2017 года на 10,7%.