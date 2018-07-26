Москва, 26 июля, 2018, 15:05 — ИА Регнум. В отделенной перспективе — после 2023 года — в Москве будут построены еще две линии и 32 станции метро, сообщил 26 июля журналистам заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

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По его словам, речь идет о строительстве Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий. Восемь новых станций появится на первой, а вторая соединит станции МЦК «ЗИЛ», «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро и поселение Рязановское в новой Москве. Всего в этой линии будет 16 станций.

Кроме того, в настоящее время прорабатывается проект по строительству еще шести станций метро после Столбова. В этом случае линия протянется до Троицка. Еще одна станция «Челобитьево» станет продолжением Калужско-Рижской линии, а «Гольяново» — Арбатско-Покровской линии.

В планах до 2023 года — строительство 135 километров метро и 58 новых станций.