Киев, 26 июля, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Новую нефтяную скважину в Харьковской области открыла частная компания «Укрнефтебурение», сообщает 26 июля УНИАН.

Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР Нефтяная скважина

Согласно сообщению, компания открыла третью скважину в 2018 году. Скважина обеспечит добычу 85 тонн нефти и 17 тыс. кубометров газа в сутки. Отмечается, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом «Укрнефтебурение» увеличила добычу газа на 51%, а добычу нефти и газового конденсата — на 48%. В 2018 году компания запланировала увеличение добычи газа еще на 37%.

Напомним, ранее «Укргаздобыча» разорвала контракт с компанией «Карпатыгаз», которая не выполнила условия соглашения. Так, компания должна была модернизировать скважины украинской фирмы, однако этого сделано не было.