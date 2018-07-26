Вена, 26 июля, 2018, 15:02 — ИА Регнум. 26 июля австрийский суд оправдал 17 молодых людей из идентаристского движения Австрии (Identitäre Bewegung), пишет газета Kronen Zeitung.

Tangs-hk.com Фемида

Молодым активистам политического движения было предъявлено обвинение в создании преступной организации, которое судья отклонил. Суд лишь оштрафовал одного из обвиняемых на сумму €240 за причинение материального ущерба и другого на €720 за удар в живот ректора университета в Клагенфурте, где идентаристы организовали политическую акцию.

Идентаризм — европейское общественное движение, появившееся несколько лет назад в немецкоязычных странах. Идентаристы выступают с программой «Интеграция — ложь» против политики мультикультурализма. Они регулярно устраивают крупные митинги, о которых умалчивают официальные средства массовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, весной этого года Facebook заблокировал группы сообщества индентаристов.