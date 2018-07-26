Курган, 26 июля, 2018, 15:00 — ИА Регнум. В Кургане пенсионерка платила за коммунальные долги своей полной тёзки. Чтобы вернуть свои деньги и остановить посягательства на скудную пенсию, она прошла несколько инстанций, теряя время и здоровье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оплата ЖКХ

Сперва 75-летней пенсионерке, ветерану труда, в марте 2017 года принесли половину пенсии, сообщает «Российская газета». Женщина испытала шок. Выяснилось, что размер пенсии урезали по решению мирового судьи, так как якобы пенсионерка за три года задолжала более 34 тыс. рублей за отопление и воду. В документах суда фигурировала фамилия, имя и отчество ветерана труда, но адрес был другим.

Сперва от сердца отлегло. Но пришлось в коммунальных службах доказывать, что пенсионерка не имеет никакого отношения к квартире должницы. И когда после хождения по мукам, то есть по чиновничьим кабинетам и судам, ситуация прояснилась, ветерану вернули несправедливо удержанную сумму.

Но через некоторое время у женщины вновь высчитали половину пенсии. Теперь уже по иску энергосбытовой компании. Проблемами уже очень больной матери занимался по кругу сын, который сжёг уйму бензина и потерял массу времени, чтобы доказать, что ветеран труда не имеет отношения к квартире злостной должницы, которая является полной тёзкой его матери.

Как пишет «Российская газета», решение выносилось в соответствии с данными о собственнике — должнике жилого помещения на основании выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, которую предоставили коммунальщики и энергетики. Оснований сомневаться в достоверности сведений, предоставленных истцами, у мировых судей не было.

В Росреестре в свою очередь сообщили, что к ним никто из заявителей не обращался за выпиской.

«По объекту, о котором идет речь, никто у нас информацию не запрашивал. У нас были подобные случаи, но они касались налогов. Например, человеку пришла квитанция об уплате налога на квартиру, которая ему не принадлежит, в том числе в другом регионе. Но фамилия стоит его. Он обращается к нам. Мы тщательно разбираемся в каждом индивидуальном случае и устанавливаем настоящего собственника», — пояснил замруководителя Управления Росреестра по Курганской области Валерий Мохов.

О печальных курьёзах с полными тёзками ранее сообщало ИА REGNUM. В 2017 году полицейские Тюменской области перепутали преступника и его однофамильца, ориентируясь на данные из социальных сетей. Военный пенсионер был принят за преступника, который разыскивался за совершение экономического преступления.