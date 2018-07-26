Владимир, 26 июля, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела о хищении 26 млн рублей, которое было возбуждено в отношении депутата Александровского района. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

Неизвестный художник. Беспощадная борьба с расхитителями общественной собственности! (фрагмент). 1932

Депутат с 2011 по 2016 год занимал пост руководителя ООО «Жилищно-коммунальная служба «Алдега». По версии следствия, в 2015 году он придумал преступную схему хищения денег. Он заключал фиктивные документы с московскими и местными фирмами на уборки дворов, мест общего пользования и т.д. В целях у руководителя не было фактического исполнения этих работ. Депутат делал так, чтобы расходные ордеры были заполнены от имен и получателей, и сам лично получал деньги в кассе предприятия. Всего за год он получил около 37,7 млн рублей. Ущерб для предприятия составил 26 млн рублей.

«Новое руководство ЖКС вынуждено было изыскивать финансовые возможности для исполнения принятых обязательств перед населением обслуживаемых домов. В ходе следствия обвиняемый вину в инкриминируемом деянии не признал, пытаясь переложить ответственность на иных лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас по делу утверждено обвинительное заключение.