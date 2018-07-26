Госдума осенью примет закон о допуске родственников в реанимацию
Москва, 26 июля, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Законопроект о доступе родственникам в реанимацию Госдума намерена принять осенью. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM 26 июля в ходе брифинга, сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
Цитата из х/ф «Письма мёртвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР
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«Законопроект может быть принят осенью. Профильный комитет по охране здоровья плотно работает с Минздравом как раз по нормативным документам, которые необходимы для принятия закона», — сказал Неверов.
Законопроект о доступе в реанимацию для родственников находящихся там пациентов Госдума приняла в первом чтении 4 июля. Предполагается, что Минздрав разработает нормативные документы, регулирующие процедуру.