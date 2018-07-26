Екатеринбург, 2 августа, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Свердловской области вновь предстоит столкнутся с аномальной жарой. Об этом сообщили в уральском гидрометцентре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

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Уже 4 августа температура воздуха повысится до + 33 градусов по Цельсию (ночью будет + 15 градусов). А 2 августа на востоке области объявили высокую пожарную опасность (четвёртый класс горимости леса по региональной шкале).

Впрочем, в течение ближайших дней жару разбавят грозы и кратковременные дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области ввели режим ЧС из-за засухи.

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