Лос-Анджелес, США, 26 июля, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Телеканал Hulu выложил в сеть тизер-трейлер будущего научно-фантастического многосерийного шоу «Первые», которое расскажет о подготовке астронавтов к полёту на Марс. Видео было опубликовано 25 июля на YouTube-канале Series Trailer MP.

Цитата из т/с «Первые». 2018. США Шон Пенн в роли астронавта Тома Хаггерти

В сериале снялись такие актёры, как Шон Пенн («Таинственная река»), Рей Лукас (сериал «Оранжевый — хит сезона») и Наташа Макэлхон («Шоу Трумана»). Стоит отметить, шоу «Первые» станет дебютом Шона Пенна на телеэкране.

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Напомним, первая серия будущего сериала выйдет в США 14 сентября 2018 года. Шоу является совместным производством Hulu и британского телеканала Channel 4.