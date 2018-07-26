Пекин, 26 июля, 2018, 14:28 — ИА Регнум. В Китае ведется следствие, связанное с нелегальным производством вакцин от бешенства для людей в северо-восточной провинции Цзилинь, сообщает 26 июля Синьхуа.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Шприц

В Госсовете КНР создана специальная следственная группа, которая после инструктажа у заместителя начальника Государственного управления КНР по регулированию рынка Би Цзиньцюаня отправилась на предприятие компании Changchun Changsheng, где зафиксировано нарушение закона. До членов группы доведены требования лидеров КНР Си Цзиньпина и Ли Кэцяна по делу о вакцинах.

Би Цзиньцюань на совещании рабочей группы особо подчеркнул необходимость тщательного расследования, полного выявления всех правонарушений и лиц, которые их совершили. Все виновные должны понести строгое наказание.

Отмечается, что членам группы поручено привлечь к ответственности и государственных должностных лиц, допустивших преступление ввиду халатности и пренебрежительного отношения к служебным обязанностям, а также рассмотреть меры по совершенствованию системы управления фармацевтическим производством и повышению качества и безопасности вакцин, производители которых подвергнуты в стране сплошной проверке.

Сообщается, что компания Changchun Changsheng произвольно изменила технические параметры производства, сфабриковав учетные данные и сведения о проверке качества продукции.