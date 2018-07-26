Казань, 26 июля, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Казанский «Рубин» представил новую игровую форму на сезон 2018/19. Об этом 26 июля сообщается на сайте клуба.

Amar77 Казань. Стадион «Рубина»

Домашний и гостевой комплект будут такими же, как в сезоне 2016/17. Изготовлять форму будет новый технический спонсор клуба — Jako.

Домашняя форма будет белой с красно-зелёными полосами, гостевая будет красно-зелёной с полосами.

Напомним, сезон 2017/18 «Рубин» завершил на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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