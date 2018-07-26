Москва, 26 июля, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Курс рубля вновь начал снижаться после практического завершения налогового периода, несмотря на рост нефтяных котировок. Завершившаяся уплата НДПИ 25 июля перестала оказывать поддержку курса российской валюты. В отсутствии внятных факторов поддержки рубль вновь приблизился к отметке в 63 рубля за доллар. Фактически курсообразование полностью определяется внешними факторами, среди которых центральным стало заседание ЕЦБ 26 июля. Об этом сообщил ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Сергей Борисов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, ожидания от собрания совета директоров Банка России в пятницу (27 июля) в целом нейтральны. Регулятор, с высокой степенью вероятности, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне в 7,25%. Банк России продолжит отслеживать показатели инфляции, которые начинают ускоряться. Однако они находятся в рамках прогнозных значений. Поэтому и роста ключевой ставки в ближайшей перспективе ожидать не приходится.

Борисов добавил, что доллар не оставляет попыток подрасти на фоне ослабления напряженности в торговых отношениях с ЕС. Важным испытанием для американской валюты станет решение ЕЦБ по монетарной политике. Каких-либо изменений курса самой политики, направленной на сворачивание программы количественного смягчения, а также на постепенное повышение ставок с середины 2019 года, не предвидится. Однако комментарии его председателя могут преподнести сюрприз. Впрочем, после снижения градуса торгового конфликта между США и ЕС ожидать каких-либо серьезных выпадов в адрес властей США также не приходится. Незначительный импульс укреплению американской валюты может придать ожидаемый на уровне 4,1% рост ВВП во 2-м квартале текущего года. Однако, весьма вероятно, окончательные данные могут быть не столь оптимистичны.

По его словам, сейчас российский рубль находится в технической коррекции. Весьма вероятно, что на недельном горизонте мы увидим незначительно укрепление российской валюты до уровней 62,40−62,50. Но нельзя исключать и консолидации рубля вокруг уровня 63 рубля за доллар.

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