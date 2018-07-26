Москва, 26 июля, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой на сентябрь укрепились и торгуются у отметки $75,00. Об этом сообщил ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, росту нефтяных котировок в значительной степени способствовало сокращений запасов нефти и бензина в США. По данным министерства энергетики США, опубликованным в ночь на 26 июля, недельные запасы сократились на 6,147 млн баррелей, а резервы бензина США упали на 2,238 млн баррелей. Более того, данные предыдущей недели также были пересмотрены в меньшую сторону, что начало оказывать поддержку нефти уже за день до выхода текущих данных.

По данным MarketWatch, Саудовская Аравия приостановила поставки нефти через пролив в Красном море из-за нападений йеменских повстанцев на два танкера, что кратковременно добавило импульс роста нефтяным котировкам, отметил аналитик.

По его словам, поддержку росту нефтяных котировок может оказать публикация данных по числу буровых от Baker Huges в эту пятницу, 27 июля. Рост числа установок в США замедляется с начала июня. Последние данные показывали даже небольшое снижение их количества. Если число данных в пятницу покажут дальнейшее снижение этого показателя, то это станет дополнительным драйвером для роста котировок нефти марки Brent.

«Мы ожидаем продолжение кратковременного роста цен на нефть после определенной коррекции, — сказал Хоменко. — Ближайшей целью роста нефтяных котировок может стать уровень $75,27. В случае его пробития цена будет тестировать диапазон $75,70−76,00».

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