Лос-Анджелес, США, 26 июля, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Райан Рейнольдс собирается спродюсировать фильм наподобие «Один дома», в который будет добавлена тема… наркотиков. Об этом 26 июля сообщил портал Digital Spy.

Цитата из к/ф «Один дома». реж Крис Коламбус. 1990. США Крик

Фильм будет называться Stoned Alone (по аналогии с Home Alone, название можно перевести как «Обдолбавшийся»). В центре повествования будет находиться 20-летний любитель марихуаны, который после употребления наркотика у себя дома внезапно столкнётся с вторжением грабителей. Снимать картину будет Августина Фриззелл («Несвятые»), а сценарий к картине написали Кевин Берроуз и Мэтт Мидер.

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Напомним, последней актерской работой Райана Рейнольдса в кино стал фильм «Дедпул 2». В фильме он появляется не только в образе Уэйда Уилсона, но и в роли самого себя.