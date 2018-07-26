Дамаск, 26 июля, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад в детстве мечтал стать лётчиком. Об этом он рассказал на встрече с семьями российских военных, погибших при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике, передает телеканал НТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Сын Героя России Олега Пешкова признался сирийскому лидеру, что мечтает стать пилотом гражданской авиации. Об этом рассказал присутствовавший на встрече депутат Госдумы Дмитрий Саблин («Единая Россия»).

Сирийский лидер ответил, что хорошо понимает мальчика, и добавил, что в его возрасте рисовал множество самолетов в тетрадях. Стоит отметить, что отец Башара Асада Хафез, руководивший страной в 1971—2000 годах, был военным летчиком.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сирии пригласил в Дамаск родственников российских военнослужащих, погибших в Сирии в борьбе с террористами. Супруга Асада Асма подарила котенка маленькой дочери Героя России Марата Ахметшина.

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