Тель-Авив, Израиль, 26 июля, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Израиля Гилад Эрдан заявил о возможности проведения широкомасштабной спецоперации против партии ХАМАС в секторе Газа, сообщает 26 июля Anadolu.

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«Израильские поселенцы, проживающие неподалеку от сектора Газа, находятся в невыносимых условиях, подобных тем, какие были в 2014 году», — отметил глава министерства.

«Если ХАМАС не поймет это, нам придется прибегнуть к широкомасштабной военной операции», — добавил Эрдан.

Напомним, эскалация насилия в секторе Газа наступила после массовых акций протеста, начавшихся в конце марта 2018 года. В ходе подавления выступления израильские военные убили более 100 палестинцев.