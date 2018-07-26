Воронеж, 26 июля, 2018, 14:01 — ИА Регнум. На 17,3% сократилось число безработных в Воронежской области за год, с июня 2017 года по июнь 2018 года. Такие данные 26 июля приводит Воронежстат.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Как сообщается, на конец июня на учете в департаменте труда и занятости населения Воронежской области находились 11,3 тыс. воронежцев, не занятых трудовой деятельностью. Из них 9,1 тыс. человек имели статус безработного, 8 тысяч — получали соответствующее пособие. Для сравнения — в январе 2018 года число безработных составляло 10 тыс. 347 человек, 12 тыс. 371 воронежец были незаняты трудовой деятельностью.

На конец июня по сравнению с соответствующей датой 2017 года число незанятых граждан и безработных в регионе снизилось — на 15,3% и 17,3% соответственно.

Отметим, что в соответствии с данными Росстата, опубликованными 25 июля, из 1 млн 188,8 тыс. трудоспособных жителей Воронежской области в экономике заняты 1 млн 147,6 тыс. человек. 41,2 тысячи жителей числятся безработными. Уровень безработицы оценивается в 3,5%. Это существенно ниже показателя в среднем по России (4,8%), но выше среднего показателя по Центральному федеральному округу (2,9%). Среди регионов ЦФО Воронежская область по уровню безработице на третьем месте — ниже уровень только в Москве (1,2%) и Московской области (2,6%).

Добавим, что отличия в цифрах департамента труда и занятости и Росстата объясняются разной методикой: в регионе считают безработными тех людей, которые стоят на учете.