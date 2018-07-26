Казань, 26 июля, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз перешёл в казанский «Рубин» на правах аренды. Об этом 26 июля сообщается на сайте санкт-петербургского клуба.

Soccer.ru Дмитрий Полоз

Два клуба достигли соглашения о переходе форварда, который тренируется уже в составе казанской команды. Срок аренды рассчитан до конца сезона 2018/19.

Напомним, Полоз перешёл в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года. За один сезон он провёл в составе «Зенита» 31 матч, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Отметим, что в составе «Ростова» Полоз играл под руководством нынешнего наставника «Рубина» Курбана Бердыева.

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