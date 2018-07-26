Хельсинки, 26 июля, 2018, 13:49 — ИА Регнум. В финских магазинах не осталось пива из партии, выпущенной в честь встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил журналистам представитель пивоварни RPS Brewing Oy Самули Хуухтанен.

Пустые бутылки из-под пива

По его словам, к историческому саммиту двух президентов было выпущено 10 тысяч бутылок пива. Производить его в компании больше не планируют, поскольку могут появиться другие важные поводы для производства пенных напитков.

На выпускаемых PS Brewing бутылках присутствовала этикетка с изображением президентов РФ и США, на которой по центру размещалась надпись «Давай разберемся с этим как взрослые». В дни саммита пиво продавалось по цене €3,49 (примерно 250 рублей), однако это не останавливало покупателей, и они приобретали его коробками.