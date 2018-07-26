Москва, 26 июля, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Лето — непривычное время для проведения аукционов. Тем приятнее, что организаторы выставки «Тихая жизнь», которая проходила в ЦДХ с 10 по 22 июля, решились на торговую акцию. До этого почти две недели поклонники живописи могли насладиться спокойными, камерными натюрмортами, жанровыми сценками, ню и даже неброскими абстракциями. Небольшие предметы обихода — банки со специями, женская туфелька, анемоны, консервы со скумбрией, старый утюг или связка чеснока — становятся под кистью мастера чем-то дорогим и значимым.

(сс) Beata Ratuszniak Картины

Всего на аукцион будет представлено почти 100 работ московских художников. Стартовая цена от 1 рубля.