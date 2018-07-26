Львов, Украина, 26 июля, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Во Львовской области 47 полицейских автомобилей из 92 разбиты, сообщает 26 июля УНИАН.

Цитата из х/ф «Революция в минуту». Реж. Стэнли Крамер. 1970. США Машина полиции

Согласно сообщению, счетная палата Украины провела исследование и выяснила, что больше половины служебных автомобилей львовской полиции находятся в нерабочем состоянии. При этом 43 из 47 автомобилей являются патрульными. Отмечается, что патрульная полиция начала работать во Львове с 2015 года.

Напомним, по словам главы патрульной полиции Украины Александра Фацевича, патрульные полицейские массово увольняются из-за тяжелых условий работы. За пять месяцев 2018 года уволились 400 сотрудников патрульной службы. Основные причины — работа по 12 часов в сутки, а также необходимость выходить на дежурства в праздники.