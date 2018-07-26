Москва, 26 июля, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала Соглашение о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия» на период 2014 — 2020 годов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Российско-финская граница

Общий бюджет программы исчисляется в евро и составляет более 72 млн евро, что соответствует взносу РФ, ЕС и Финляндии. В дополнение к этому софинансирование предоставляется проектными партнерами на стадии реализации проектов.

Российская Федерация осуществляет софинансирование программы посредством привлечения Европейского банка реконструкции и развития.

Программа направлена на решение общих вызовов приграничных территорий через реализацию совместных проектов Санкт-Петербурга, Ленинградской области и объединений коммун Финляндии Кюменлааксо, Южная Карелия и Южное Саво.

«Для Российской Федерации данный формат реализации приграничного сотрудничества является эффективным инструментом решения вопросов экономического и социального развития приграничных субъектов, а также дополнительным источником финансирования региональных инициатив», — отмечается в сопроводительных документах.