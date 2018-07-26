Москва, 26 июля, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Список из 18 главных судей для работы на матчах Кубка России и Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2018/19 утвержден на сегодняшнем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщил 26 июля член комитета РФС Игорь Лебедев.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Строгий судья

По его словам, основной судейский состав будет работать весь сезон. Среди 18 утвержденных кандидатур есть два новых арбитра.

Владислав Безбородов Станислав Васильев Михаил Вилков Роман Галимов Алексей Еськов Сергей Иванов Сергей Карасев Павел Кукуян Сергей Лапочкин Кирилл Левников Алексей Матюнин Виталий Мешков Владимир Москалев Алексей Николаев Алексей Сухой Евгений Турбин Николай Волошин Василий Казарцев

Заседание исполкома РФС началось сегодня в 11:00 в Доме футбола в Москве. Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 28 июля.