Исполком РФС утвердил основной судейский состав на матчах Кубка России
Москва, 26 июля, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Список из 18 главных судей для работы на матчах Кубка России и Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2018/19 утвержден на сегодняшнем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщил 26 июля член комитета РФС Игорь Лебедев.
Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР
Строгий судья
По его словам, основной судейский состав будет работать весь сезон. Среди 18 утвержденных кандидатур есть два новых арбитра.
- Владислав Безбородов
- Станислав Васильев
- Михаил Вилков
- Роман Галимов
- Алексей Еськов
- Сергей Иванов
- Сергей Карасев
- Павел Кукуян
- Сергей Лапочкин
- Кирилл Левников
- Алексей Матюнин
- Виталий Мешков
- Владимир Москалев
- Алексей Николаев
- Алексей Сухой
- Евгений Турбин
- Николай Волошин
- Василий Казарцев
Заседание исполкома РФС началось сегодня в 11:00 в Доме футбола в Москве. Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 28 июля.