Москва, 26 июля, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Соглашение о совместной работе по разработке Ключевского золоторудного месторождения РФ и Китая Госдума ратифицировала на пленарном заседании 26 июля.

Добыча золота

Документ был подписан правительствами двух стран в Пекине в феврале 2018 года. Согласно нему, PФ и Китай в вопросе геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на Ключевском месторождении будут действовать совместно. Кроме того, обе страны построят на месторождении интегрированный комплекс по добыче и переработке полезных ископаемых.

Соглашение предполагает, что китайская компания Сhina National Gold Group Hong Kong Limited или подконтрольная ей структура сможет приобрести от 60% до 70% голосующих акций российской компании Рудник «Западная-Ключи». При этом документ устанавливает, что производство драгоценных металлов должно осуществляться только на территории РФ, а минимум 50% сотрудников компании должны быть гражданами РФ. По расчетам правительства, количество новых рабочих мест превысит 3,5 тысячи. Кроме того, не менее 40% оборудования должно быть российского производства.

Соглашение будет действовать в течение 30 лет. По расчетам правительства, совместный проект обеспечит значительный прирост налогов в федеральный и региональный бюджеты. В бюджетную систему может поступать до 1 млрд рублей в год, отмечают в правительстве.

«Это не разбазаривание наших ресурсов», — заявила депутат Госдумы Елена Панина («Единая Россия»).