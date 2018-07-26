Пекин, 26 июля, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Китайский SUV HS, который компания MG намерена представить в сентябре 2018 года на мотор-шоу в городе Ченду (провинция Сычуань), можно будет приобрести по цене примерно около 200 тыс. юаней (1 млн 880 тыс. рублей по текущему курсу). Об этом 25 июля сообщил портал Chinamobil.

The Car Spy Логотип MG Cars

За эти деньги покупатель получит полноприводный автомобиль, под капотом которого будет установлен бензиновый турбированный двигатель мощностью 231 л.с. В паре к нему будет идти 7-позиционный «робот» с двойным сцеплением.

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Напомним, в основу MG HS легло то же шасси, на базе которого построен кроссовер Roewe RX5. Колесная база автомобиля составляет 27 020 мм. Стоит отметить, что автомобиль будет оборудован некоторыми функциями помощи водителю.