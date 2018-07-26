Красногорск, 26 июля, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Дальнейшая судьба подмосковных дольщиков Urban Group, давно ожидающих оплаченное жилье, зависит от множества факторов, считает адвокат московского центрального филиала Московской областной коллегии адвокатов Любовь Киселёва. Как она заявила корреспонденту ИА REGNUM, объекты, которые находятся в стадии строительства, с большой вероятностью будут переданы для завершения работ другим застройщикам.

(сс) caligula1995 Кирпичи

«Дольщики таких объектов, хоть и с нарушением сроков, всё-таки смогут получить право на квадратные метры жилья», — подчеркнула она.

При этом такие объекты, как Лесобережный и Лайково, к строительству которых ещё не приступали, рискуют так и остаться проектами только на бумаге.

«Дольщики этих объектов смогут претендовать на выплату возмещения за счёт средств компенсационного Фонда защиты граждан-участников долевого строительства. Выплата фондом будет производиться в размере уплаченной цены договора ДДУ с ограничениями по размеру — не выше среднерыночной стоимости за один кв. м жилья и не более чем за 120 кв. м площади квартиры», — пояснила Киселёва.

По её словам, фонд приступит к выплатам в пользу граждан дольщиков только после признания застройщика банкротом, открытия в отношении него конкурсного производства и при условии уплаты застройщиком взносов в компенсационный фонд по таким договорам.

Напомним, в апреле 2018 года в работе одного из крупнейших застройщиков Подмосковья Urban Group были выявлены серьёзные нарушения. В конце мая компания объявила о приостановке продаж. Строительные компании, входящие в Urban Group, были признаны банкротами. Речь идёт о компаниях «Ваш город», «Ивастрой», «Экоквартал», «Континент проект» и «Хайгейт». Проверка выявила признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества строительных компаний.

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