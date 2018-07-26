Москва, 26 июля, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Если на подозреваемого в убийстве и изнасиловании девочки в подмосковном городе Серпухов уже прежде поступали жалобы от местных жителей, то участковый должен был вызвать к себе этого человека, подробно опросить и, возможно, таким образом предотвратить трагедию. Об этом 26 июля заявил председатель экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Цитата из х/ф «Анискин и Фантомас». Реж. Владимир Рапопорт, Виталий Иванов. 1973. СССР Участковый

«Если граждане обращались, то полиция обязана реагировать, и в первую очередь это задача участкового уполномоченного полиции, — сказал Цветков. — Как минимум он должен был вызвать этого человека и подробно опросить. Возможно, негодяй, испугавшись того, что на него обращено внимание полиции, не совершил бы преступления. А может быть, и совершил бы».

При этом Цветков указал ещё и на системную проблему, которая также могла повлиять на то, что жалобы обеспокоенных граждан остались без ответа стражей порядка.

«Если говорить о системной проблеме, то надо разгрузить участковых, потому что они сейчас завалены многими непрофильными функциями, и им некогда заниматься реальной работой в жилом секторе, — сказал Цветков. — На одного участкового должно приходиться 3,5 тыс. человек. Реально с учётом некомплекта и «больничных» иногда они обслуживают и 5, и 10 тыс. человек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время проверяется появившаяся в прессе информация об оставшихся без внимания прежних жалобах на мужчину, ныне подозреваемого в убийстве пятилетней девочки в Серпухове. Об этом заявили в ГУ МВД России по Московской области 24 июля.

Отметим также, что подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в подмосковном городе Серпухов, оказывается, проходил стажировку в одном из территориальных пунктов отдела милиции Серпуховского района с декабря 2008 года по май 2009 года. Однако ему не удалось пройти испытательный срок, и на службу в органы внутренних дел он не попал.

Напомним, что тело пятилетнего ребёнка было обнаружено 23 июля в спортивной сумке около железнодорожного полотна в городе Серпухов. Последний раз девочку видели 22 июля на детской площадке. В настоящий момент следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего») в отношении подозреваемого, которым оказался местный житель 1990 года рождения.