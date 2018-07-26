Ульяновск, 26 июля, 2018, 13:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесен приговор бывшему заместителю начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по региону. Его признали виновным в получении взятки, сообщает областное следственное управление СКР.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Продажный полицеский

По версии следствия, с января по сентябрь 2016 года обвиняемый неоднократно получал взятки за непривлечение к ответственности лиц, незаконно занимавшихся деятельностью по производству спиртосодержащей продукции на территории Ульяновска. Согласно материалам дела, средства передавались через посредника.

«Последний раз, в сентябре 2016 года, полицейский получил взятку в сумме 1,2 млн рублей. Всего было незаконно получено более 12 млн рублей», — говорится в сообщении СУ СКР.

Бывшего полицейского признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»). По данным ведомства, приговором суда злоумышленнику назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в размере 38,55 млн рублей с лишением права 10 лет занимать должности на государственной службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Ульяновске по подозрению в получении взятки возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника главного управления МЧС по региону. По данным следствия, средства предназначались «за неприменение максимальных штрафных санкций в отношении сотрудников управления федеральной почтовой связи» в Ульяновской области.

Ранее в Ульяновске было завершено расследование уголовного дела в отношении врача-невролога ГУЗ «Кузоватовская РБ», обвиняемого в получении 20 тыс. рублей взятки. Следствие считает, что злоумышленник получил деньги за не постановку на наркологический учёт местного жителя.