Москва, 26 июля, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров вошел в состав консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации. Распоряжение об этом подписано президентом РФ Владимиром Путиным 25 июля и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

В состав комиссии вошли 11 человек, в том числе первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который возглавил ее. Его заместителями утверждены помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин и вице-премьер Виталий Мутко.

Членами комиссии стали восемь глав субъектов РФ. Среди них еще один представитель Северо-Кавказского федерального округа — губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Кроме того, в составе консультативной комиссии Госсовета губернаторы Московской области Андрей Воробьев и Ленинградской области Александр Дрозденко.

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Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров становился членом консультативной комиссии Госсовета в 2014 и 2015 годах. В разное время в состав этого органа входили также глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.